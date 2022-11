Agatha: Coven of Chaos - jaka fabuła serialu MCU? Nowy raport wskazuje związek z WandaVision

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Marvel

Agatha: Coven of Chaos to kolejny serial MCU, który będzie opowiadał o tytułowej czarownicy, którą poznaliśmy w produkcji WandaVision. Jednak do tej pory nie ujawniono żadnych informacji na temat fabuły projektu. Być może w końcu to się zmieniło.

Nowy raport portalu The Illuminerdi wykazuje związek historii w produkcji z serialem WandaVision. Dla przypomnienia w finale wspomnianej serii Agatha została uwięziona w Westview przez Scarlet Witch jako Agnes, wścibska sąsiadka z sitcomu. W Coven of Chaos mamy zobaczyć jak "nowy sabat czarownic" uwalnia Agathę z jej więzienia. Być może jest to tytułowy sabat chaosu.

fot. Marvel

Agatha: Coven of Chaos - Billy Maximoff w serialu

Jednak najciekawszym elementem raportu jest to, że w serialu pojawi się Billy Maximoff, syn Wandy znany jako Wiccan. W WandaVision był on małym chłopcem, natomiast w nowej produkcji ma być on nastolatkiem, który przebywa w Westview. Ma on znaleźć się w kręgu zainteresowania wspomnianego sabatu. Sugeruje się, że w bohatera wcieli się Joe Locke.

Dla przypomnieniach w komiksach, po zniknięciu dzieci Wandy, Billy odrodził się jako Billy Kaplan, a żaden z jego nowych rodziców nie miał nic wspólnego z magią ani jego pierwotną rodziną. To może sugerować, że celem tytułowego sabatu może być wskrzeszenie Wandy z pomocą Billy'ego i Agathy.