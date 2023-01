Agatha: Coven of Chaos - początek prac na planie serialu MCU. Za kamerą reżyserka Wednesday

fot. Marvel

Agatha: Coven of Chaos to serial wchodzący skład MCU, czyli Kinowego Uniwersum Marvela. Historia skupi się na tytułowej antagonistce, którą widzowie znają z WandaVision. Przypomnijmy, że postać grana przez Kathryn Hahn została uwięziona w Westview przez Scarlet Witch jako Agnes, wścibska sąsiadka z sitcomu. Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy to według doniesień w Coven of Chaos mamy zobaczyć jak "nowy sabat czarownic" uwalnia Agathę z jej więzienia.

Prace na planie mają ruszyć we wtorek 17 stycznia w Atlancie. Ma to być limitowany serial, który będzie składać się z 9 odcinków. Jac Schaeffer jest główną scenarzystką i producentką wykonawczą Agatha: Coven of Chaos - te same funkcje pełniła w WandaVision. Ponadto wyreżyseruje kilka epizodów. Wraz z ogłoszeniem startu zdjęć potwierdzono, że za kamerą staną również Gandja Monteiro (Wednesday) oraz Rachel Goldberg (Resident Evil: Remedium oraz Mayans MC).

Agatha: Coven of Chaos - obsada

W obsadzie oprócz Kathryn Hahn znajdują się Aubrey Plaza, Joe Locke, Patti LuPone, Sasheer Zamata, Emma Caulfield i Debra Jo Rupp. W serialu zagrają też aktorzy, którzy pojawili się w WandaVision - David Payton, David Lengel, Asif Ali, Amos Glick, Brian Brightman i Kate Forbes. Ponadto w nowe postacie wcielą się Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili i Maria Dizzia.

Agatha: Coven of Chaos - kiedy premiera?

Agatha: Coven of Chaos ma zaplanowaną premierę na zimę 2023 roku lub początek 2024 roku.

WandaVision - Agatha Harkness

WandaVision - od lewej: Billy (Julian Hilliard), Agatha ( Kathryn Hahn) i Tommy (Jett Klyne)