Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Ahsoka zmieni się w 2. sezonie. Co szykują dla niej Gwiezdne Wojny?

Co czeka widzów w 2. sezonie serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka? Rosario Dawson w nowej wypowiedzi zapowiada zmianę, na którą fani czekali, bo tytułowa była Jedi zmieni się w nowych odcinkach = być może na lepsze.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Disney 
Gwiezdne Wojny: Ahsoka gwiezdne wojny disney+
Gwiezdne Wojny: Ahsoka fot. Disney+
Reklama

Wiemy, że prace nad drugim sezonem serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka wciąż trwają i na razie nie wiadomo, kiedy ruszy promocja. Odtwórczyni tytułowej roli, Rosario Dawson, gościła w Szkocji podczas Comic-Con Scotland, gdzie poruszono kwestię nadchodzących odcinków serialu. Według aktorki Ahsoka zmieni się w nowym sezonie.

Nowa Ahsoka Tano

Okazuje się, że Ahsoka po przejściach zacznie odzyskiwać swoją radość, która zawsze w niej była, gdy była młodsza. Często widzieliśmy to u niej w serialu Wojny Klonów. Co spowodowało odnalezienie radości u Ahsoki?

– Bardzo mi się podoba, że jest bardziej zrelaksowana i zaczyna odzyskiwać swoją radość. Te wspólne chwile z Haydenem i Anakinem były bardzo ważne dla niej, by coś w niej uleczyć, więc jest teraz bardziej obecna tu i teraz. Bardzo mi się to podoba. Bardziej eksplorujemy ten motyw w drugim sezonie. Cieszę się, że dodajemy więcej radości w jej życiu, by mogła się rozluźnić i być bardziej częścią społeczności.

Na razie nie wiadomo, o czym będzie drugi sezon ani kiedy pojawią się nowe odcinki. Premiera Ahsoki nie została jeszcze ogłoszona.

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Disney 
Gwiezdne Wojny: Ahsoka gwiezdne wojny disney+
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,4

2023
Gwiezdne Wojny: Ahsoka
Oglądaj TERAZ Gwiezdne Wojny: Ahsoka Przygodowy

Najnowsze

1 Frankenstein
-
Spoilery

Frankenstein ma inne zakończenie niż książka. Co zmienia film Netflixa?

2 Zbrodnie po sąsiedzku
-

George Clooney w filmowym spin-offie Gdzie jest mój agent? Eva Longoria w trakcie rozmów

3 Toy Story
-
Plotka

Toy Story 5 - skok na kasę czy kolejna udana część serii? Był już pokaz testowy

4 Quentin Tarantino
-

Czekaliśmy na to prawie 30 lat. Takiego Quentina Tarantino oglądamy rzadko

5 1. Demi Moore (Substancja) – kurs: 1.35
-

John Carpenter nie jest fanem body horroru Substancja. Co mu się w nim nie podobało?

6 Gra o tron
-

Znienawidzony złoczyńca z Gry o tron może powrócić. Twórca spin-offu ma zabawny pomysł

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e208

Moda na sukces

s08e03

FBI

s28e10

The Voice

s05e10

Zbrodnie po sąsiedzku

s42e255

Ridiculousness

s42e256

Ridiculousness

s38e208

Zatoka serc

s08e03

The Neighborhood
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix

ur. 1974, kończy 51 lat

Gwendoline Christie
Gwendoline Christie

ur. 1978, kończy 47 lat

Annie Potts
Annie Potts

ur. 1952, kończy 73 lat

Troian Bellisario
Troian Bellisario

ur. 1985, kończy 40 lat

Jan Komasa
Jan Komasa

ur. 1981, kończy 44 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV