Ahsoka zmieni się w 2. sezonie. Co szykują dla niej Gwiezdne Wojny?

Wiemy, że prace nad drugim sezonem serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka wciąż trwają i na razie nie wiadomo, kiedy ruszy promocja. Odtwórczyni tytułowej roli, Rosario Dawson, gościła w Szkocji podczas Comic-Con Scotland, gdzie poruszono kwestię nadchodzących odcinków serialu. Według aktorki Ahsoka zmieni się w nowym sezonie.
Nowa Ahsoka Tano
Okazuje się, że Ahsoka po przejściach zacznie odzyskiwać swoją radość, która zawsze w niej była, gdy była młodsza. Często widzieliśmy to u niej w serialu Wojny Klonów. Co spowodowało odnalezienie radości u Ahsoki?
Na razie nie wiadomo, o czym będzie drugi sezon ani kiedy pojawią się nowe odcinki. Premiera Ahsoki nie została jeszcze ogłoszona.
Źródło: comicbookmovie.com