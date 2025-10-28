Ahsoka zmieni się w 2. sezonie. Co szykują dla niej Gwiezdne Wojny?

fot. Disney+

Wiemy, że prace nad drugim sezonem serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka wciąż trwają i na razie nie wiadomo, kiedy ruszy promocja. Odtwórczyni tytułowej roli, Rosario Dawson, gościła w Szkocji podczas Comic-Con Scotland, gdzie poruszono kwestię nadchodzących odcinków serialu. Według aktorki Ahsoka zmieni się w nowym sezonie.

Nowa Ahsoka Tano

Okazuje się, że Ahsoka po przejściach zacznie odzyskiwać swoją radość, która zawsze w niej była, gdy była młodsza. Często widzieliśmy to u niej w serialu Wojny Klonów. Co spowodowało odnalezienie radości u Ahsoki?

– Bardzo mi się podoba, że jest bardziej zrelaksowana i zaczyna odzyskiwać swoją radość. Te wspólne chwile z Haydenem i Anakinem były bardzo ważne dla niej, by coś w niej uleczyć, więc jest teraz bardziej obecna tu i teraz. Bardzo mi się to podoba. Bardziej eksplorujemy ten motyw w drugim sezonie. Cieszę się, że dodajemy więcej radości w jej życiu, by mogła się rozluźnić i być bardziej częścią społeczności.

Na razie nie wiadomo, o czym będzie drugi sezon ani kiedy pojawią się nowe odcinki. Premiera Ahsoki nie została jeszcze ogłoszona.