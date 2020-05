Aktorki i kaskaderki na kwarantannie. Zdalnie nakręciły scenę walki

Cała zabawa została rozpoczęta przez kaskaderów, którzy zdalnie nakręcili scenę walki i wrzucili ją do sieci pod koniec kwietnia. W maju 2020 roku znana kaskaderka Zoe Bell zrobiła to samo i zaprosiła do zabawy znane aktorki. W zabawie wzięły udział: Lucy Lawless, Tara Macken, Drew Barrymore, Juliette Lewis, Tamiko Brownlee, Rosario Dawson, Amy Johnson, Cameron Diaz, Kim Murphy, Daniela Ruah, Michaela McAllister, Kaitlin Olson, Lauren Mary Kim, Florence Pugh, Julia Butters, Angela Meryl, Sarah Irwin, Daryl Hannah, Sophia Di Martino, Tracie Thoms, Shauna Duggins, Zoe Saldana, Ming Qiu, Renée Goldsberry, Rosie Perez, Lilly Aspell, Thandie Newton, Mel Stubbs, Jessie Graff, Monique Ganderton, Halle Berry, Heidi Moneymaker, Scarlett Johansson, Dayna Grant, Margot Robbie, Renae Moneymaker i KT Tunstall.

Zobaczcie, jak im wyszło:

Przypominamy też wideo kaskaderów z kwietnia: