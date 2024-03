Ci aktorzy w 2023 roku zarobili najwięcej. Znamy wysokość ich przychodów

materiały prasowe/Instagram

Tuż przed tegoroczną ceremonią rozdania Oscarów serwis Forbes - jak co każde 12 miesięcy - opublikował na swojej stronie listę najlepiej zarabiających aktorów i aktorek w 2023 roku. To bez dwóch zdań najważniejsze z branżowych opracowań tego typu, które daje nam unikalny wgląd w to, jak kształtują się gaże gwiazd Hollywood. Ich wysokość utrzymuje się na stałym poziomie; dość powiedzieć, że w 2023 roku TOP10 listy zarobiło wspólnie aż 449 mln USD.

Forbes zwraca uwagę, że podane w rankingu zarobki obejmują prawie wyłącznie przychody z przedsięwzięć filmowych, które - w zależności od ustalonego w umowach udziału w zyskach - potrafią generować pieniądze przez wiele kolejnych lat. Przykładem na tym polu jest Margot Robbie, która w ocenie jednego z agentów "będzie otrzymywać czeki za Barbie do końca życia". 33-letnia aktorka jest zresztą najmłodszą osobą na liście; średnia wieku całej czołówki zestawienia to 52 lata.

Najlepiej zarabiający aktorzy 2023 roku

10. Denzel Washington - łączna wysokość przychodów z filmów i telewizji w 2023 roku: 24 mln USD (aktor wystąpił wyłącznie w filmie Bez litości 3. Ostatni rozdział)

W tym miejscu warto przypomnieć listę najbogatszych aktorów i aktorek - w poniższym zestawieniu pod uwagę wzięto szacowaną wysokość ich majątku w 2023 roku:

