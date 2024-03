Diuna 2 w box office wciąż idzie jak burza. Polska ważnym rynkiem dla Kung Fu Pandy 4

Legendary/Warner Bros./DreamWorks

Reklama

Zgodnie z oczekiwaniami w północnoamerykańskim box office w miniony weekend najlepiej poradziła sobie debiutująca w kinach animacja Kung Fu Panda 4, która wystartowała z wynikiem 58,3 mln USD (blisko 4 mln USD z tej kwoty pochodzi z pokazów przedpremierowych) - to rezultat lepszy od podawanych w ostatnich prognozach 50 mln USD. Do tych wpływów należy doliczyć 22,2 mln USD z 41 innych państw, w tym aż 1,6 mln USD z Polski, która znalazła się w TOP5 najważniejszych dla filmu rynków zagranicznych (zaraz po Hiszpanii, Meksyku, Indonezji i Wietnamie). Kung Fu Panda 4 zaczyna więc z naprawdę dobrym wynikiem 80,5 mln USD w skali globalnej.

Triumfalny marsz przez światowe kina kontynuuje Diuna 2, która w trakcie drugiego weekendu wyświetlania w USA i Kanadzie wygenerowała wpływy rzędu 44 mln USD (spadek na poziomie 44,2%; 157 mln USD łącznie), dorzucając do tej kwoty aż 81 mln USD z innych krajów (spadek wynosi zaledwie 36%), w tym imponujące 20 mln USD z Chin. To najlepsze tegoroczne otwarcie hollywoodzkiego filmu w Państwie Środka i najlepsze na tamtejszym rynku dla Denisa Villeneuve'a w całej jego karierze. Diuna: Część druga w skali globalnej zebrała już 367,5 mln USD; obecne szacunki zakładają, że produkcja ostatecznie zatrzyma się na poziomie 750-800 mln USD. Istotne jest to, że dopiero w najbliższy piątek zadebiutuje ona w Japonii.

Diuna 2 nieprzerwanie cieszy się olbrzymią popularnością w kinach IMAX. Łączne wpływy w rzeczonych salach wynoszą 72,4 mln USD, a globalny spadek w skali całego świata weekend do weekendu wyniósł tylko 15%.

Na rynku północnoamerykańskim na kolejnych miejscach w box office uplasowały się filmy Urojenie (10 mln USD), Cabrini (7,57 mln USD) i Bob Marley: One Love (4 mln USD; film zebrał jak do tej pory 160,5 mln USD w skali globalnej). Madame Web do swojego stanu posiadania dorzuciła 1,1 mln USD w USA i Kanadzie i 1,8 mln USD w innych państwach; razem na jej koncie jest 96,6 mln USD - przypomnijmy, że budżet produkcji szacuje się na 80 mln USD.

Box Office 2023 - to te filmy w zeszłym roku zarobiły najwięcej

40. "Chłopiec i czapla" zarobił 122 618 536 dolarów dolarów dolarów na całym świecie.