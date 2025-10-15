Ta książka miała premierę tydzień temu, a już ma dostać serialową adaptację. Co trzeba wiedzieć?

fot. materiały prasowe

Od premiery Alchemii tajemnic, nowej książki znanej autorki, Stephanie Garber, minął zaledwie tydzień - zarówno od premiery światowej, jak i w Polsce. Mimo tego już teraz zdecydowano się przenieść jej twórczość do innego medium. Julie Pelc, showrunnerka Pamiętników wampirów oraz Byliśmy łgarzami, została wyznaczona do wyprodukowania serialu na podstawie książki. W Polsce została wydana nakładem wydawnictwa Poradnia K.

Autorka następująco skomentowała tę decyzję:

Ze wszystkich książek, które napisałam, to właśnie Alchemia tajemnic najbardziej zasługuje na ekranizację. Jestem po prostu przeszczęśliwa od momentu, kiedy Universal Television skontaktowało się ze mną. Później poznałam Julie Plec i miałam poczucie, że właśnie spełnia się mój najpiękniejszy sen. Obserwuję dokonania Julie od lat i mam poczucie, że jej sposób opowiadania wpłynął na moją pisarską drogę – ma tę rzadką umiejętność wplatania magii w otaczającą nas rzeczywistość. Nie mogę się doczekać tej współpracy i tego, jak Alchemia tajemnic ożyje na ekranie.

Byliśmy łgarzami okazało się hitem tego lata, który już otrzymał przedłużenie o kolejny sezon. Czy serialowa Alchemia tajemnic podąży tym śladem?

Alchemia tajemnic - o czym jest?

Alchemia tajemnic opowiada historię Holland St. James, która poznaje datę swojej śmierci i walczy z czasem i przeznaczeniem. Akcja powieści rozgrywa się w Los Angeles, mieście mitów i legend – autorka po raz pierwszy zdecydowała się na osadzenie fabuły we współczesnym świecie, nie w uniwersum Caravalu.