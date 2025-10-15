Ta książka miała premierę tydzień temu, a już ma dostać serialową adaptację. Co trzeba wiedzieć?

Od premiery Alchemii tajemnic, nowej książki znanej autorki, Stephanie Garber, minął zaledwie tydzień - zarówno od premiery światowej, jak i w Polsce. Mimo tego już teraz zdecydowano się przenieść jej twórczość do innego medium. Julie Pelc, showrunnerka Pamiętników wampirów oraz Byliśmy łgarzami, została wyznaczona do wyprodukowania serialu na podstawie książki. W Polsce została wydana nakładem wydawnictwa Poradnia K.
Autorka następująco skomentowała tę decyzję:
Byliśmy łgarzami okazało się hitem tego lata, który już otrzymał przedłużenie o kolejny sezon. Czy serialowa Alchemia tajemnic podąży tym śladem?
Alchemia tajemnic - o czym jest?
Alchemia tajemnic opowiada historię Holland St. James, która poznaje datę swojej śmierci i walczy z czasem i przeznaczeniem. Akcja powieści rozgrywa się w Los Angeles, mieście mitów i legend – autorka po raz pierwszy zdecydowała się na osadzenie fabuły we współczesnym świecie, nie w uniwersum Caravalu.
Źródło: informacja prasowa