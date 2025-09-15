placeholder
Znamy ceny figurek Amiibo z nadchodzących gier na Nintendo Switch. Tak drogo jeszcze nie było

Wygląda na to, że podwyżki cen nie ominęły również Amiibo. Wśród nadchodzących figurek znalazły się dwie, za które trzeba będzie zapłacić po 50$.
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Nintendo Switch 2 
amiibo Nintendo Switch nintendo
Amiibo - Super Mario Galaxy fot. Nintendo
Podczas wrześniowej prezentacji Nintendo Direct zaprezentowano nie tylko nowe gry, lecz także zapowiedziano kolejne figurki Amiibo inspirowane nadchodzącymi produkcjami na Switcha, takimi jak Super Mario Galaxy, Metroid Prime 4: Beyond czy Kirby: Air Riders. Okazuje się, że fani, którzy będą chcieli uzupełnić swoją kolekcję, muszą przygotować się na spory wydatek.

Niedługo po pokazie w wybranych sklepach ruszyły zamówienia przedpremierowe, dzięki czemu poznaliśmy ceny nowych Amiibo. I są one… zaskakujące. Najtańsze figurki z serii kosztują 29,99 USD (ok. 110 zł), a najdroższe aż 49,99 USD, czyli około 180 zł.

Trzeba jednak zaznaczyć, że figurki wycenione na 39,99$ są większe od standardowych Amiibo, te najdroższe zaś składają się z dwóch osobnych elementów: postaci (Kirby lub Waddle Dee) oraz pojazdu. Nie zmienia to jednak faktu, że ceny są znacznie wyższe od dotychczasowych. Pierwsze Amiibo kosztowały 14,99$, później ich ceny wahały się od 19,99$ za te "podstawowe" i 29,99$ za większe, bardziej szczegółowe modele. 

Źródło: x.com

