Ani Barcelona, ani Real. Oto najbardziej wartościowe kluby sportowe świata

Faza pucharowa obecnego sezonu Ligi Mistrzów rozkręca się na dobre. Jeszcze dziś Robert Lewandowski i jego Bayern Monachium staną do pojedynku z Chelsea Londyn, natomiast Lionel Messi ze swoją FC Barceloną wybierają się do Neapolu, miasta, w którym wybitny Argentyńczyk będzie musiał zmierzyć się także z legendą rodaka, Diego Maradony. Dla fanów piłki nożnej ostatni czas jest szczególnie interesujący; wystarczy spojrzeć choćby na tłok w czołówce tabeli ligi włoskiej czy na fenomenalne popisy trupy Jurgena Kloppa z Liverpoolu, który w lidze angielskiej bije rekord za rekordem. Uznaliśmy więc, że to doskonały moment, aby wyjść naprzeciw piłkarskim zainteresowaniom naszych Czytelników i zaprezentować Wam najbardziej wartościowe kluby sportowe na świecie.

Rokrocznie tego typu zestawienie przedstawia portal Forbes, którego dziennikarze podkreślają, że wydarzenia sportowe niezmiennie trafiają do rankingów najchętniej oglądanych transmisji telewizyjnych danego roku - już tylko z samego tego powodu szacunki Forbesa powinny wzbudzać zainteresowanie wszystkich serwisów zajmujących się tematyką mediów w znaczeniu kompleksowym, w tym naszego. Składa się jednak tak, że w skali globalnej drużyny piłkarskie nie dominują w kontekście najcenniejszych marek klubowych; od 5 lat i ostatniego triumfu Realu Madryt w całym zestawieniu muszą one ustępować pola odnoszącym sukcesy w futbolu amerykańskim Dallas Cowboys, zażarcie walcząc również o czołowe miejsca z drużynami koszykarskimi i baseballowymi.

Forbes tworzy swoje rankingi m.in. na bazie wyceny praw telewizyjnych do meczów danego klubu, wartości umów sponsorskich czy inwestycji w infrastrukturę stadionową. Warto zauważyć, że wartość najcenniejszych z drużyn sportowych systematycznie wzrasta: jeszcze 8 lat temu triumfował Manchester United (ówczesna szacunkowa wartość - 2,2 mld USD), teraz zaś królują wspomniani wyżej Dallas Cowboys (wartość na rok 2019 - 5 mld USD). Dajcie nam w komentarzach znać, czy w zestawieniu odnaleźliście swoją ulubioną drużynę.

Najbardziej wartościowe kluby sportowe na świecie - rok 2019

50. New Orleans Saints (futbol amerykański; szacunkowa wartość na rok 2019 - 2,08 mld USD; zysk operacyjny - 115 mln USD)