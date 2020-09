Animaniacy - pierwszy teaser reboota popularnej kreskówki

fot. zrzut ekranu/Hulu

Animaniacy to popularna kreskówka lat. 90. W listopadzie powróci w nowej wersji, którą stworzono dla platformy streamingowej Hulu. W amerykańskim dubbingu powrócą aktorzy, którzy podkładali głosy w oryginalnej animacji: Rob Paulsen (jako Yakko), Jess Harnell (Wakko) i Tress MacNeille (Dot). Pinky i Mózg również pojawią się w kreskówce. Głosu użyczą im odpowiednio: Rob Paulsen oraz Maurice LaMarche.

Z okazji 27. rocznicy premiery kreskówki do sieci trafił pierwszy teaser Animaniaków. Możemy zobaczyć jak prezentują się bohaterowie w nowej wersji, a także zajrzeć za kulisy pracy nad dubbingiem.

https://twitter.com/hulu/status/1305189620225921026

Animacja będzie składać się z 13 odcinków. W 2021 roku pojawi się drugi sezon. Rob Paulsen w wywiadzie powiedział, że jest wdzięczny Hulu, że mógł ponownie podkładać głos swoim bohaterom. Poza tym odniósł się do sytuacji, w której celebryci dubbingują animowane postaci.

Całkowicie to rozumiem. Ale też wiem, że gdy gwiazda filmowa podkłada głos gadającemu kurczakowi nie oznacza to, że serial stanie się hitem. Potrzebujesz dobrego scenariusza, świetnych bohaterów i znakomitych aktorów, bez względu na to czy są celebrytami czy nie.

Premiera Animaniaków zaplanowana jest na 20 listopada na Hulu.