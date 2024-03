Anthony Mackie o MCU: "Przestrzeń kontrolowanej rozrywki". Żałuje, że nie będzie 2. sezonu Falcon i Zimowy Żołnierz

Źródło: Marvel

Anthony Mackie w rozmowie z Radio Times opowiedział o pracy przy produkcjach Marvelach w kontekście swojego nowego projektu Twisted Metal. Uważa, że poza ramami MCU istnieje o wiele większa swoboda twórcza. Jego komentarze na ten temat znajdziecie poniżej.

Przypominamy, że Anthony Mackie zadebiutował w MCU w filmie Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz. Później jego postać dostała swój własny serial Falcon i Zimowy Żołnierz, a już niedługo bohater ma oficjalnie przejąć tarczę Steve'a Rogersa na dużym ekranie w widowisku Kapitan Ameryka 4. Nie jest więc przypadkową osobą, a ważnym elementem uniwersum Marvela, dlatego jego słowa krytyki - jako kogoś blisko związanego z marką - są tak ciekawe.

Anthony Mackie o MCU

Stan Lee Powiedziałbym, że w przypadku Marvela jest zupełnie inaczej, chociażby dlatego, że to taka przestrzeń kontrolowanej rozrywki - jest ograniczona ilość rzeczy, na które możesz sobie pozwolić, kreatywności, którą możesz wnieść do projektu, ponieważdał nam już tak wiele treści. Z kolei w tym projekcie [Twisted Metal] było tak: To jest facet, to jest dziewczyna... Kamera, akcja! Więc naprawdę mogliśmy sami zbudować świat wokół tego.

Aktor kontynuował, że w Twisted Metal można wprowadzać i zabijać postacie dość swobodnie, gdy w przypadku uniwersum Marvela nie jest to już takie łatwe.

To jest właśnie najtrudniejsza część uniwersum Marvela. Nie możesz tak naprawdę wyjść poza ramy komiksów. Kiedy przedstawiliśmy Falcona, a potem jego rozwój i przemianę w Kapitana Amerykę, to wszystko musiało w jakiś sposób pokrywać się z tym, co dał nam już Stan Lee. Bycie częścią tego nowego świata [Twisted Metal] było ciekawym doświadczeniem, ponieważ mogliśmy pracować z podejściem: Po prostu bawmy się dobrze i odkrywajmy to w miarę postępów.

Anthony Mackie o 2. sezonie Falcon i Zimowy Żołnierz

Anthony Mackie w rozmowie z Radio Times ubolewał też, że Falcon i Zimowy Żołnierz nie dostał 2. sezonu, ponieważ naprawdę podobała mu się praca przy serialu.

Sebastian Daniel Brühl Falcon i Zimowy Żołnierz... naprawdę podobała mi się praca przy serialu. Byłem naprawdę podekscytowany, że moglibyśmy zrobić 2. sezon, a ja ja i[Stan] mielibyśmy płacone za wspólne spędzanie czasu. Ponieważ jestem ja, on i. To idealna mieszanka szczęścia. Kiedy zdecydowali się, że wrócimy do filmów... Jest jak jest, ale nie będę miał już swoich przyjaciół blisko, to trochę przyćmiewa szczęście.

