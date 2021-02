Assassin’s Creed: Valhalla - twórcy poświęcają zbyt wiele uwagi mikrotransakcjom? Gracze są wściekli

fot. Ubisoft

Assassin's Creed: Valhalla to całkiem udana odsłona popularnej serii Ubisoftu (tutaj możecie przeczytać naszą recenzję), ale twórcom nie udało się uniknąć pewnych wpadek w postaci błędów czy problemów technicznych. Gracze dostrzegli też, że rozwój gry idzie w niezbyt dobrym kierunku i podzielili się swoimi spostrzeżeniami w obszernym wpisie na Reddicie…

Użytkownik o Zuazzer zauważył, że w sklepiku wewnątrz gry, w którym gracze mogą kupować wirtualne przedmioty za prawdziwe pieniądze, pojawiło się już aż 9 zestawów wyposażenia. Dokładnie tyle samo, ile można zdobyć w toku normalnej rozgrywki. Dodaje on też, że jednocześnie osoby, które kupiły grę, ale nie chcą ponownie sięgać do portfela, otrzymały jedynie “rozczarowujący event”. Wniosek wysnuty przez autora wpisu jest prosty: Ubisoft bardziej dba o rozwijanie mikrotransakcji, niż samej gry. I wygląda na to, że Zuazzer nie jest w tym odosobniony, bo jego post zdobył ponad 5 tysięcy polubień i doczekał się kilkuset odpowiedzi.

Aktualnie połowa pancerzy w grze dostępna jest wyłącznie dla osób, które zdecydują się wydać pieniądze na bardzo drogie mikrotransakcje. Cała reszta, w tym osoby, które wydały setki dolarów na edycję kolekcjonerską, otrzymały bardzo mało zawartości w ostatnich miesiącach. Tak naprawdę dostaliśmy zaledwie jeden event, który był przyjemny, ale rozczarowujący i trochę poprawek błędów - czytamy we wpisie.

Firma Ubisoft nie odniosła się w żaden sposób do tych zarzutów. Warto jednak pamiętać, że w planach są dwa duże, fabularne rozszerzenia do Assassin’s Creed: Valhalla, które zabiorą graczy do Irlandii i Paryża, oferując przy tym nowe lokacje, fabularne zadania i przedmioty do zdobycia.