Attack on Titan - widowiskowy zwiastun finału serialu anime. Mikasa i Armin kontra Eren

Pozostało już tylko kilka dni do premiery ostatniego odcinka Shingeki no Kyojin, które powstaje na podstawie mangi o tym samym tytule autorstwa Hajime Isayamy. Z tej okazji studio MAPPA opublikowało pełny zwiastun finału serialu, w którym historia dobiegnie końca.

Nowa zapowiedź pokazuje walkę głównych bohaterów, próbujących powstrzymać Erena, który uwolnił ostateczną moc Tytanów, wywołując Dudnienie. Pojawiają się m.in. Mikasa, Armin, Connie, Levi, Reiner, Jean i Annie, którym ponownie podłożą głos odpowiednio Yui Ishikawa, Marina Inoue, Hiro Shimono, Hiroshi Kamiya, Yoshimasa Hosoya, Kisho Taniyama i Yu Shimamura. Yuki Kaji ponownie dubbinguje Erena. Zobaczcie ten widowiskowy zwiastun poniżej.

Attack on Titan - zwiastun finału

Finałowy odcinek serialu animowanego Attack on Titan, który obejmie ostatnie rozdziały z mangi, zostanie wyemitowany w Japonii 4 listopada 2023 roku. Nie wiadomo czy studio MAPPA dokona zmian w zakończeniu, które nie wszystkim czytelnikom przypadło do gustu. Według nich pozostawiało ono wiele do życzenia, a wydarzenia pokazano zbyt pośpieszne.

