Avatar 2 z rekordem w Polsce. Wchodzi do TOP 10 najpopularniejszych filmów w dziejach

fot. materiały prasowe

Avatar 2 wielkim hitem w polskich kinach. Disney oficjalnie ogłosił, że film obejrzało już ponad 3 mln Polaków. Jest to jeden z najlepszych wyników w historii rodzimych kin po 1989 roku. Tylko 12 tytułów przez ten czas przebiło ten wynik. Wszystko wskazuje na to, że udało się przebić wyniki filmów Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy (3,009 mln widzów) oraz Listy do M. 3 (3,013 mln widzów). Co prawda, Disney nie podał dokładnej liczby, ale "ponad 3 mln" sugeruje przebicie tych dwóch filmów i tym samym wejście do TOP 10 najpopularniejszych tytułów w historii po 1989 roku. Dla porównania Avatar z 2009 roku ma na koncie 3,91 mln widzów. Pamiętajmy, że wyniki Avatara oraz Titanica są łącznie z reedycjami.

Box Office - TOP 10 po 1989 w Polsce

10. Avatar: Istota wody - ponad 3 mln widzów

Avatar 2 - box office świat

Do tej pory hit zebrał 2 mld 45,8 mln dolarów i nie widać, by coś w najbliższym czasie mogło go zatrzymać. Pamiętajmy, że według analityków box office tego typu sumy są gwarantowane w momencie, gdy film się podoba, a widzowie wielokrotnie go oglądają w kinach.

Dopiero 17 lutego 2023 roku premiera filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania zbije Avatara 2 z pierwszego miejsca w box office na całym świecie.