Avengers: Endgame - plakat na trudne czasy. Stary człowiek i tarcza

W ostatnich dniach nie tylko miłośnicy Avengers: Endgame i MCU, ale cała nasza cywilizacja przeżywa trudne chwile. Wszystko przez zbierającą śmiertelne żniwo epidemię koronawirusa, która od kilku tygodni wyznacza rytm naszego życia. Musimy zmieniać nasze codzienne przyzwyczajenia, unikać kontaktu z drugim człowiekiem, walczyć o dobro wspólne za pomocą niepozornych czynności - ten stan siłą rzeczy zmusza wielu z nas do refleksji nad istnieniem jako takim. Teraz fani popkultury będą mogli podumać razem z Kapitanem Ameryką.

Firma Mondo zaprezentowała bowiem odnoszący się do filmu Koniec gry plakat, którego autorem jest Matt Taylor. Upamiętnia on słynną scenę z końcówki produkcji, w ramach której wracający do aktualnej linii czasowej, sędziwy Steve Rogers przysiadł na ławce, by popatrzeć na horyzont - chwilę później podeszli do niego Falcon i Zimowy Żołnierz. Zobaczcie sami (w galerii znajdziecie również szkic koncepcyjny z filmu Avengers: Wojna bez granic, który pokazuje, że według pierwotnych planów Red Skull na ekranie miał prezentować się zupełnie inaczej):

Avengers: Endgame - plakat firmy Mondo