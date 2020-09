Marvel - ile modeli zbroi stworzył Iron Man w komiksach? Do MCU nieco brakuje

Marvel

Fani Marvela i MCU doskonale wiedzą, że miliarder Tony Stark spędza długie godziny na tworzeniu kolejnych modeli zbroi Iron Mana. W świecie filmowym w trakcie finałowej bitwy produkcji Avengers: Koniec gry założył on na siebie kostium oznaczony jako Mark LXXXV. W jaki sposób licznik herosa na tym polu zatrzymał się na liczbie 85? No cóż, weźmy pod uwagę, że w filmie Iron Man 3 protagonista wykonał aż 30 kostiumów, natomiast 34 pojawiły się w ciągu 5 lat od momentu pstryknięcia palcami przez Thanosa. Portal Screen Rant skrupulatnie wyliczył jednak, że w komiksach tych zbroi było nieco mniej.

Tony Stark w powieściach graficznych debiutował w marcu 1963 roku w zeszycie Tales of Suspense #39 - wówczas miał on na sobie szary kostium. Już w kolejnej odsłonie serii naniósł na niego złote barwy, by w grudniu tego samego roku pokazać się w charakterystycznym, czerwono-złotym stroju. Później dochodziły do tego kolejne modele, wśród nich słynny Hulkbuster (maj 1994 roku) czy ukazane w pierwszej dekadzie XXI wieku Hulkbuster II i Thorbuster. W trakcie ostatnich 10 lat do tego grona dołączyły m.in. Bleeding Edge, Iron Destroyer, Phoenix-buster, Godbuster i Ultron-buster. Zgodnie z wyliczeniami Screen Ranta w kolejnych dekadach liczba nowych zbroi przedstawiała się w sposób następujący:

lata 60. - 3 modele

lata 70. - 2 modele

lata 80. - 7 modeli

lata 90. - 13 modeli

pierwsza dekada XXI wieku - 16 modeli

druga dekada XXI wieku - 20 modeli

Po zsumowaniu dowiadujemy się więc, że komiksowy Iron Man stworzył 61 modeli zbroi, o 24 mniej niż w MCU.

Jeśli zaś zastanawiacie się nad tym, co naprawdę potrafi kostium herosa, no cóż - spójrzcie na najpotężniejsze z ukrytych w nim broni:

Omnibeam – generuje promień rozgrzany do temperatury 14 tys. stopni Celsjusza; umożliwia również przeprowadzenie ataku ultradźwiękowego, który jest w stanie zatrzymać takich przeciwników jak Hulk; w jego wyniku powstaje energia o mocy milionów petawatów