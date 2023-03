Avengers z lat 90. - Cruise jako Iron Man, Pitt Thorem, a Hulk to... Totalny odlot dla fanów Marvela i MCU!

Midjourney/Abandoned Films/Facebook

Lata 90. XX wieku, pomysł na MCU jeszcze nie istnieje i być może nigdy się nie pojawi. Na ekrany kin wchodzi oparty na komiksach Marvela film Avengers, do którego zaangażowano gwiazdorską obsadę. W rolę Iron Mana wciela się Tom Cruise, Brad Pitt zostaje Thorem, a Bruce Willis Kapitanem Ameryką. To jednak dopiero początek: w produkcji pojawiają się przecież również Arnold Schwarzenegger (Hulk), Sylvester Stallone (Thanos), Will Smith (Czarna Pantera), Jim Carrey (Loki), zdecydowanie niepasujący tu wiekiem Leonardo DiCaprio (Star-Lord) i Milla Jovovich (Czarna Wdowa), Michael J. Fox (Hawkeye), Johnny Depp (Doktor Strange) i... Adam Sandler jako Ant-Man. Brzmi jak mokry sen fanów Marvela? No cóż, AI postanowiła go urzeczywistnić.

Na facebookowym profilu Abandoned Films, na którym od kilku miesięcy różni autorzy zamieszczają grafiki z najdziwaczniejszych z hipotetycznych produkcji, pojawiły się właśnie prace obrazujące wspomnianą wyżej koncepcję. Jest ona tak ujmująca w swojej kuriozalności, że postanowiliśmy się nią z Wami podzielić, aby wspólnie zastanowić się nad tym, czy film Avengers z końcówki XX wieku - nawet z taką obsadą - okazałby się artystycznym i finansowym sukcesem, czy jednak kompletną klapą.

Z pierwszych reakcji fanów Marvela i MCU na rzeczone grafiki wynika, że kadry z potencjalnego filmu dzielą w odbiorze. Jedni określają go wprost mianem "najgorszego i najgorzej zrealizowanego pomysłu w historii kina superbohaterskiego", inni rozpływają się nad wizerunkami Cruise'a czy Pitta. Oceńcie sami:

Avengers z lat 90. - film Marvela wg AI (Tom Cruise jako Iron Man i Brad Pitt w roli Thora)

Avengers z lat 90. - kadry z filmu wg sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja już wcześniej przenosiła Mścicieli w realia kinowe sprzed kilku dekad, pokazując, jak wyglądałby film Avengers, gdyby to Wes Anderson wyreżyserował go w latach 80.:

Film The Avengers z lat 80. w reżyserii Wesa Andersona - prace AI

The Avengers (1980) w reżyserii Wesa Andersona - prace sztucznej inteligencji

AI do Marvela i MCU podchodzi w sposób "ironiczny" nawet częściej - dowodem na to są z kolei te grafiki obrazujące dziwaczny casting do filmów opartych na komiksach Domu Pomysłów:

Absurdalny casting do filmów Marvela i MCU

Morgan Freeman jako Jennifer Walters/She-Hulk