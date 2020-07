Avengers w komiksach zwerbowali nowego herosa MCU. Kosmiczna wojna trwa

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Informowaliśmy już Was kilkukrotnie, że w uniwersum Marvela rozpoczął się szeroko zakrojony event Empyre. Przypomnijmy, że to w nim po raz pierwszy w swojej historii rasy Kree i Skrulli zawiązały sojusz, następnie walcząc ramię w ramię z Mścicielami - głównymi złoczyńcami jest jak do tej pory nastawiona pokojowo, roślino-podobna rasa Cotati, dążąca do opanowania całego wszechświata. Z zeszytu Empyre: Avengers #1 dowiadujemy się teraz, że tytułowa drużyna herosów zwerbowała w swoje szeregi jednego z nowych herosów MCU, Black Knighta, którego Kit Harington sportretuje w filmie The Eternals.

Superbohaterowie wdali się już w pierwsze potyczki z Cotati, starając się jednocześnie chronić Ziemię. Zagrożenie jest jednak na tyle poważne, że Mściciele postanowili wezwać wielu z dawno niewidzianych w grupie herosów - jednym z nich jest właśnie Black Knight. Przypomnijmy, że pod tym pseudonimem ukrywa się Dane Whitman, potomek pierwszego Czarnego Rycerza, który żył w czasach króla Artura.

Działał on w ramach Avengers już wcześniej - herosi dołączyli go do grupy po tym, jak ten dowiódł swojej wartości w bojach z Mistrzami Zła, Kangiem Zdobywcą i Aresem. Co ciekawe, ostatnimi czasy łączył swoje siły głównie z Punisherem.

W Empyre: Avengers #1 zaakcentowano, jak mocno Black Knight "tęsknił" za byciem Mścicielem. Na razie chroni on przed Cotati mityczną krainę Savage Land, w czym pomagają mu Scarlet Witch, Ka-Zar i Doktor Voodoo. Zobaczcie plansze: