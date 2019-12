Baby Yoda kontra Baby Groot. Zobacz świetną fanowską krótkometrażówkę

Baby Yoda i Baby Groot to postacie doskonale znane fanom popkultury - pierwsza pochodzi z serialu The Mandalorian, zaś druga z pełnometrażowych filmów MCU z serii Strażnicy Galaktyki. Obydwaj bohaterowie zostali okrzyknięci uroczymi i swego czasu sieć uginała się od memów z ich udziałem. I choć Baby Groot nie jest już "aktualny", a na fali zdecydowanie jest Baby Yoda, fani obydwu postaci postanowili wyobrazić sobie co by było, gdyby zestawić ich ze sobą w jednym filmie.

Saruhan Saral, znany na YouToube jako Mightraccoon!, stworzył specjalny film krótkometrażowy, opowiadający o spotkaniu Baby Yody i Baby Groota. Przypomnijmy, że tę wizję sprowokował sam James Gunn, reżyser Strażników Galaktyki, który powiedział:

Znam tylko Baby Yodę jako postać z internetowych memów. Wygląda jak dziecko, ale trochę Yoda, więc wyobrażam sobie, że Baby Groot rozerwałby go na kawałki.

Zobaczcie świetną animację i sprawdźcie, jak pierwsze spotkanie postaci wyobraził sobie internauta: