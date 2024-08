fot. Sony Pictures

Darren Aronofsky to znakomity reżyser, który został w przeszłości nominowany do prestiżowego Oscara za reżyserię Czarnego łabędzia z Natalie Portman. Kolejnymi poczynaniami reżysera interesuje się wiele osób. Wiadomo już, że w planach ma stworzenie filmu biograficznego o Elonie Musku. To jednak nie koniec jego pomysłów. The Hollywood Reporter informuje o tym, że to właśnie Darren Aronofsky zajmie się wyreżyserowaniem adaptacji książki Charliego Houstona Caught Stealing . Film miałby nosić tą samą nazwę.

W obsadzie znalazł się już Austin Butler, który kontynuuje wybieranie ciekawych projektów. To on ma się wcielić w główną rolę. U jego boku wystąpi Zoë Kravitz, a do obsady dołączył właśnie Bad Bunny. To portorykański aktor, wrestler i muzyk, który debiut aktorski zaliczył w Netflixowym Narcos: Meksyk. Na wielkim ekranie pojawił się w Bullet Train.

Caught Stealing - opis fabuły

Historia opowiada o Hanku Thompsonie - wypalonym, byłym zawodniku baseballa, który wbrew własnej woli jest zmuszony do dzikiej walki o przetrwanie w półświatku przestępczym Nowego Jorku z lat 90.

