Barack Obama poprawiał scenariusz filmu z Julią Roberts i Ethanem Hawkem. Co dokładnie zmienił?

Zostaw świat za sobą to nadchodzący thriller psychologiczny Netfliksa, oparty na powieści Rumaana Alama o tym samym tytule. Historia przedstawia losy Claya i Amandy Sandford, pary wyruszającej na wakacje tuż przed tajemniczą apokalipsą w ich mieście. W głównych bohaterów wcielą się Ethan Hawke oraz Julia Roberts. Reżyser, scenarzysta i producent filmu, Sam Esmail, powiedział, że Barack Obama okazał się być bardzo pomocny przy tworzeniu scenariusza.

Zostaw świat za sobą - Barack Obama pomógł ze scenariuszem filmu

W wywiadzie dla Vanity Fair, Esmail wyjaśnił, że były prezydent jest miłośnikiem filmów, stąd bardzo zależało mu na dobrym efekcie. Ponadto, Obama jest jednym z najbardziej doświadczonych ekspertów w dziedzinie zarządzania kryzysowego. Dzięki temu, był w stanie "sprowadzić reżysera na ziemię".

- W oryginalnym szkicu, definitywnie pchnąłem rzeczy o wiele dalej niż ostatecznie w filmie. Prezydent Obama, mając tak duże doświadczenie, był w stanie sprowadzić mnie na ziemię i uświadomić, jakie mogły być realia opisywanych wydarzeń. Piszę to, co wiem, że jest fikcją. Chociaż staram się, aby brzmiało to jak najbardziej realistycznie, zdarza mi się przesadzać i dramatyzować. Usłyszeć od byłego prezydenta, że mylę się w paru szczegółach... Myślałem, że mylę się w wielu! Fakt, że on to powiedział, cholernie mnie przeraził. Miał wiele notatek na temat bohaterów i empatii, którą miał wobec nich. Tworzył te notki jako fan książki, dlatego bardzo zależało mu na tym, aby ten film wyszedł bardzo dobrze.

Barack Obama i jego pomoc przy filmach

Od czasu zakończenia kadencji jako Prezydent Stanów Zjednoczonych w 2017 roku, Obama był zaangażowany w szereg przedsięwzięć, w tym produkcję filmową. W 2018 roku, wraz ze swoją żoną Michelle, założył przedsiębiorstwo produkcyjne Higher Ground Productions. Firma podpisała wieloletnią umowę z Netfliksem na produkcję seriali oraz filmów fabularnych i dokumentalnych.

Pierwszy film Higher Ground Productions to Amerykańska fabryka, opowiadający o chińskiej korporacji, która inwestuje w amerykańską produkcję, wykorzystując teren i pracowników zwolnionych przez firmę General Motors. Dokument spotkał się z pozytywną reakcją widowni i krytyków, a także został nagrodzony Oskarem w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. Innym sukcesywnym filmem jest Becoming. Moja historia, oparty częściowo na książce Michelle Obamy o tym samym tytule. Dostał nominację do Emmy.

Poza działalnością swojej firmy, Obama pracował samodzielnie nad innymi projektami. Oprócz Zostaw świat za sobą, pomagał przy My, obywatele oraz Adam Conover: Słowo na „rz”. Z kolei za Najsłynniejsze parki narodowe świata otrzymał nagrodę Emmy za bycie narratorem.

Zostaw świat za sobą - film zadebiutuje na Netfliksie już 8 grudnia 2023 roku.