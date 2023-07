Tak się bawi Barbenheimer w box office: Barbie idzie po otwarcie roku, Oppenheimer znacznie wyżej od prognoz

Warner Bros./Universal

Barbenheimer daje nam weekend pełen boxoffice'owych cudów. W sieci właśnie pojawiły się piątkowe wyniki uzyskane przez Barbie i Oppenheimera w USA i Kanadzie. Powiedzieć, że są one oszałamiające, to właściwie nic nie powiedzieć. Filmy Grety Gerwig i Christophera Nolana w znakomitym stopniu przyczynią się do tego, że trwające 3 dni zaowocują najlepszym weekendem w amerykańskim box office od momentu wybuchu pandemii koronawirusa.

Czwarty, a może jednak drugi rezultat wszech czasów?

Prognozy zakładają ponad 308 mln USD łącznie, z czego 235-240 mln USD przyniesie sam Barbenheimer. Jak do tej pory najlepszym pandemicznym weekendem był ten, w którym debiutował Spider-Man: Bez drogi do domu (282,9 mln USD). Co więcej, będzie to czwarty najwyższy weekend amerykańskiego box office wszech czasów. Na tym polu lepsze były tylko weekendy, w których do kin wchodzili prawdziwi tytani: Avengers: Koniec gry (26-28.04.2019; 402 mln USD wszystkich filmów), Avengers: Wojna bez granic (27-29.04.2018; 314,8 mln USD) i Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy (18-20.12.2015; 313,3 mln USD). Z drugiej strony serwis Comscore zakłada, że weekend Barbenheimera da mu jednak na tym polu drugie miejsce...

Jeszcze nigdy w historii kina nie zdarzyło się, by dwa debiutujące na ekranach filmy w swój weekend otwarcia przekraczały w USA i Kanadzie jednocześnie pułap 100 mln USD (pierwszy z nich) i 50 mln USD (drugi).

AKTUALIZACJA: Pojawiły się też nowe prognozy na weekend otwarcia jeśli chodzi o skalę globalną. I tak Barbie ma zebrać ponad 300 mln USD (ok. 150 mln USD w USA i Kanadzie i 150 mln USD na pozostałych rynkach), a Oppenheimer 165,9 mln USD (77 mln USD z rynku północnoamerykańskiego i 88,9 z innych państw).

It's Barbienough

Wyczyny Barbie z całą pewnością odbiją się głośnym echem w boxoffice'owej wieczności. Choć znane ze swojej ostrożności w szacunkach studio Warner Bros., prawdopodobnie zakładając spadki w niedzielę, wciąż przewiduje rezultat całego weekendu otwarcia filmu na poziomie 150-155 mln USD, projekcja serwisu Deadline na chwilę obecną pokazuje już niebotyczne 161 mln USD (i z godziny na godzinę zdaje się rosnąć). Super Mario Bros. Film powoli musi się więc żegnać z najlepszym otwarciem roku (146,3 mln USD), a filmy Christophera Nolana: Mroczny Rycerz Powstaje (160,8 mln USD) i Mroczny Rycerz (158,4 mln USD), z odpowiednio 20. i 21. najlepszym startem w historii. W piątek produkcja z Margot Robbie w USA i Kanadzie wygenerowała wpływy w wysokości 70,5 mln USD.

Christopher Nolan i jego starzy nowi fani

Oppenheimer też kroczy ścieżką, na której początkowo nikt nie chciał go dostrzec. Wczoraj w amerykańskim box office zebrał on znacznie, znacznie wyższe od prognozowanych 33 mln USD i rozpędza się w walce o 77 mln USD przez cały weekend otwarcia (dla porównania: John Wick 4, również debiutujący z kategorią R, na starcie zebrał 73,4 mln USD). Jakby tego było mało, aż 59% widzów reprezentuje grupę wiekową 18-34; Nolan zdaje się wychowywać kolejne pokolenie swoich fanów, przy okazji skutecznie wzywając do kin tych, których serca podbił na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Deadline konstatuje, że fakt, iż trwająca 3 godziny produkcja skierowana do wymagających widzów osiąga rezultaty podobne do ekranowych historii superbohaterskich, jest "zdumiewający".

Najbardziej dochodowe w skali globalnej filmy Nolana

