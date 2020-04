Batman, Bane i łamanie kręgosłupa. DC wraca do legendarnej sceny!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Co tu dużo mówić, sekwencja z wydawanej pierwotnie w latach 1993-1994 serii komiksowej Batman: Knightfall, w ramach której Bane złamał kręgosłup Mrocznego Rycerza, po dziś dzień jest jednym z najważniejszych momentów w całej historii DC; dość powiedzieć, że złoczyńcę nadal określa się mianem tego, który "złamał Batmana". Wydawnictwo postanowiło teraz wrócić do niej w pierwszym zeszycie cyklu Batman: The Adventure Continue, którego autorem jest m.in. współtwórca serialu Batman z lat 90., Paul Dini - co ciekawe, komiksowa opowieść ma być kontynuacją animowanej produkcji.

Mroczny Rycerz na początku historii prowadzi śledztwo w sprawie zniknięcia Supermana; w miarę upływu czasu okazuje się, że stoi za tym nie kto inny jak Lex Luthor. Zanim jednak Zamaskowany Krzyżowiec rozwiąże całą zagadkę, najpierw wyruszył na patrolowanie ulic Gotham City. Tutaj na jego drodze stanął Bane; heros i złoczyńca niemal od razu wzięli się za łby. Sęk w tym, że walka ta została ukazana w sposób, który do złudzenia miał przypominać wydarzenia z Knightfall - antagonista unosi nawet Mrocznego Rycerza nad głową w taki sposób, jakby za chwilę znów miał mu przetrącić kręgosłup. Tym razem sprawy potoczyły się jednak zupełnie inaczej...

Batman: The Adventure Continue #1 - plansze

Zwróćcie uwagę, że Batman wyciągnął wnioski z dawnej porażki - tym razem zaaplikował on Bane'owi środek usypiający na 30 minut przed bezpośrednim starciem.

Batman: The Adventure Continue #1 trafi co cyfrowej dystrybucji 6 maja.