Batman (Thomas Wayne) spotka postacie z Zegara zagłady! Projekt 5G porzucony

DC

DC zaprezentowało w sieci pierwsze plansze z zeszytu Flashpoint Beyond #0, będącego wstępem do eventu, który jest kontynuacją słynnej historii Flashpoint. Punkt krytyczny. Akcja nadchodzącej opowieści ma być osadzona 11 lat po wydarzeniach, w ramach których Flash cofnął się w czasie, aby uratować swoją matkę przed śmiercią - jego działania doprowadziły do szeregu zmian w linii czasowej, a Batmanem w tym świecie stał się ojciec Bruce'a Wayne'a, Thomas.

Wiemy już, że ten ostatni we Flashpoint Beyond będzie poszukiwał odpowiedzi na pytanie, dlaczego jego rzeczywistość zdołała w ogóle przetrwać. Co jednak zaskakujące, pomoże mu w tym nie tylko Szkarłatny Sprinter, ale również Mim i Marionetka, postacie wprowadzone w komiksie Zegar zagłady. Mim i Marionetka to w rzeczywistości Erika Manson i Marcos Maez, złowrogie małżeństwo ze skłonnościami sadystycznymi, które niszczyło każdego przeciwnika na swojej drodze.

Oto plansze promocyjne:

Flashpoint Beyond #0 - plansze

Dla fanów DC szczególne znaczenie może mieć pokazana na jednej z ilustracji tablica, na której przekreślono "5G". To najprawdopodobniej sugestywne nawiązanie do faktu, że wydawnictwo raz na zawsze porzuca plany na wprowadzenie do swojego omniwersum projektu 5G - od 2019 roku mówiono głośno o tym, że DC zamierza na dobre uporządkować linie czasowe dzięki ekspozycji Ziemi-5G, na której spuściznę Batmana przejmie Jace Fox, Supermana - Jonathan Kent, a Wonder Woman - Yara Flor. Część z tych pomysłów została wykorzystana w ramach eventu Future State, jednak o ogólnej koncepcji zrobiło się cicho.

