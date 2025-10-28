Reklama
Battle Royale nadciąga do Battlefield 6. Znamy datę premiery trybu

Pod koniec października startuje nie tylko 1. sezon Battlefield 6. Gra już wkrótce otrzyma też zapowiadany wcześniej tryb Battle Royale, a do sieci trafił jego teaser.
Paweł Krzystyniak
Battlefield 6 - REDSEC fot. EA
Battlefield 6 nie oferowało w dniu premiery trybu Battle Royale, zapowiedziano jednak, że pojawi się on w grze nieco później. Okazuje się, że nie trzeba będzie na niego długo czekać – trafi w ręce graczy już 28 października o godzinie 16:00 czasu polskiego.

Z opublikowanego teasera wynika, że tryb Battle Royale w Battlefield 6 nosi nazwę REDSEC i będzie dostępny w modelu free-to-play. Sugeruje to, że będzie on osobną produkcją dostępną dla wszystkich graczy – podobnie jak w przypadku konkurencyjnego Call of Duty: Warzone.

Battlefield 6: Niezależne Operacje - co nowego w 1. sezonie?

28 października to także dzień debiutu Niezależnych Operacji (Rogue Ops), czyli pierwszego sezonu w Battlefield 6. Duża, bezpłatna aktualizacja wprowadzi m.in. następującą zawartość:

  • mapa Pola Blackwell;
  • tryb Punkt Uderzenia
  • pojazd lądowy APC Traverser Mark 2;
  • karabinek SOR-300C;
  • karabin snajperski Mini Fix;
  • broń osobista GGH-22.

Źródło: x.com

