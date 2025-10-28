fot. EA

Reklama

Battlefield 6 nie oferowało w dniu premiery trybu Battle Royale, zapowiedziano jednak, że pojawi się on w grze nieco później. Okazuje się, że nie trzeba będzie na niego długo czekać – trafi w ręce graczy już 28 października o godzinie 16:00 czasu polskiego.

Z opublikowanego teasera wynika, że tryb Battle Royale w Battlefield 6 nosi nazwę REDSEC i będzie dostępny w modelu free-to-play. Sugeruje to, że będzie on osobną produkcją dostępną dla wszystkich graczy – podobnie jak w przypadku konkurencyjnego Call of Duty: Warzone.

ROZWIŃ ▼

Battlefield 6: Niezależne Operacje - co nowego w 1. sezonie?

28 października to także dzień debiutu Niezależnych Operacji (Rogue Ops), czyli pierwszego sezonu w Battlefield 6. Duża, bezpłatna aktualizacja wprowadzi m.in. następującą zawartość: