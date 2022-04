Bez drogi do domu - dlaczego wycięto Americę Chavez? Twórca postaci krytykuje Marvela

Marvel

Początkowo America Chavez przymierzana była do debiutu w Spider-Man: Bez drogi do domu. Jest grafika koncepcyjna, na której bohaterka grana przez Xochitl Gomez-Deines, wchodzi w interakcję z Peterem oraz jego przyjaciółmi. Ostatecznie jednak, postać pojawi się dopiero w Doktor Strange w multiwersum obłędu. The Hollywood Reporter powołując się na swoje źródła informuje, że początkowo America miała przyjąć rolę uczennicy Strange'a, która w scenariuszu ostatecznie trafiła do Neda. Przypomnijmy, że przed pandemią Bez drogi do domu miało zadebiutować po drugim filmie o Strange'u, co w takim wypadku miałoby większy sens. Ponieważ jednak zmieniono daty premier, zdecydowano się na inny pomysł.

America Chavez jest postacią stworzoną przez Joe Caseya, komiksowego scenarzystę, który w rozmowie z The Hollywood Reporter skomentował działania korporacji. Przyznał, że zaoferowano mu pieniądze za wykorzystanie postaci w filmowej adaptacji, ale jej nie przyjął, bo była "nędzna". Dodał jednak, że nie chodzi mu o pieniądze, ale raczej o to, żeby stworzyć klarowną drogę dla kolejnych komiksowych twórców, których pracę zostaną zaadaptowane.

Dyskusje na temat wynagrodzeń dla scenarzystów i rysowników, którzy powołują do życia adaptowane później historie, to temat ciągle komentowany w USA. Casey chce, żeby ludzie pamiętali o małych twórcach, którzy kreują wielkie historie, potem wykorzystywane przez MCU i uwielbiane przez miliony widzów na całym świecie.

America Chavez jest własnością Marvela, to nie podlega dyskusji na żadnym poziomie, ale wciąż istnieją wady systemowe w sposobie, w jaki twórcy nie są szanowani i odpowiednio nagradzani. Jestem szczęśliwym człowiekiem, nie jestem zgorzkniały. Wiem, że tak to wygląda. Wiem też, że można próbować to zmienić, mówiąc o tym głośno.

Sony/Marvel

Marvel unikał też wcześniej wynagrodzeń za pojawianie się bohaterki w serialach animowanych, grach wideo oraz na sklepowych półkach jako figurki i zabawki.

Mi nie chodzi o pieniądze. Nawet nie o szacunek. Nigdy nie oczekiwałbym, że korporacja będzie mnie szanować. Jeśli jestem w sytuacji, w której mogę sobie pozwolić na to, by nie przyjąć ich obraźliwej oferty i móc o tym mówić, być może następny gość, u którego takie pieniądze mogłyby odmienić życie, dostanie uczciwą szansę na otrzymanie tych pieniędzy.

Pojawienie się bohaterki w MCU uznawane jest za kolejny ważny krok jeśli chodzi o poszerzanie reprezentacji osób latynoamerykańskich. Jak donoszą źródła THR, będzie ona też przedstawicielką mniejszości seksualnych, jak to ma miejsce w komiksach.

Zobacz także:

Doktor Strange 2 - premiera w maju 2022 roku.