Spidey porwał Polaków. Najlepsze otwarcie 2021 roku w rodzimych kinach!

Jak poinformował nas dystrybutor filmu Spider-Man: Bez drogi do domu do polskich kin wybrało się 450 tysięcy widzów. Jest to rekord największego otwarcia 2021 roku w Polsce. Poprzedni należał do hitu Nie czas umierać i wynosił on 440 tysięcy widzów. Natomiast najlepsze otwarcie wśród polskich filmów mają Dziewczyny z Dubaju z wynikiem 278 893 widzów.

Także Spider-Man porywał Polaków do kin tak samo, jak w każdym kraju na świecie. W naszym zakątku Internetu również można znaleźć informacje, że wielu widzów wybrało się do kina pierwszy raz w czasach pandemii lub po wielomiesięcznej przerwie.

Spider-Man: Bez drogi do domu - rekord w Polsce

Spider-Man: No Way Home - rekordy na świecie.

Tak, jak informowaliśmy 20 grudnia 2021 roku w godzinach porannych Spidey zebrał 587,2 mln dolarów z całego świata. W tym jest kwota 253 mln dolarów z Ameryki Północnej. Oznacza to, że jest to trzecie największe globalne otwarcie w historii kina. Pajączek ustępuje tylko dwóch filmom: Avengers: Koniec gry (1,22 mld dolarów) i Avengers: Wojna bez granic (640,5 mln dolarów).

