Bobby kontra wapniaki - kultowy animowany serial powraca wraz z oryginalną obsadą głosową

Bobby kontra wapniaki to amerykański serial animowany, który był emitowany w telewizji Fox w latach 1997-2010. Powstało 13 sezonów, które opowiadały o rodzinie Hillów. To podmiejska, metodystyczna familia, dumna ze swojej teksańskiej spuścizny. Serial pokazywał przeciętnie inteligentnych Amerykanów i specyficzny humor.

Po 13 latach ta kultowa animacja powróci, ale tym razem nowe odcinki trafią na platformę streamingową Hulu. Prace nad rebootem trwały od 2017 roku. Współtwórcy Mike Judge i Greg Daniels znowu staną na czele serialu.

To nie koniec dobrych wiadomości dla fanów Bobby kontra wapniaki. Mike Judge ponownie użyczy głosu Hankowi, tak jak Kathy Najimy jako żona Hanka - Peggy. Ponadto swoich bohaterów znowu zdubbingują Stephen Root (Bill), Pamela Adlon (Bobby Hill), Johnny Hardwick (Dale) i Lauren Tom (Minh). Funkcję producentów wykonawczych będą pełnić Michael Rotenberg, Howard Klein, Dustin Davis i Saladin Patterson (Cudowne lata, The Last O.G.), który będzie też showrunnerem animacji. Data premiery nie została podana.

W 2021 roku były scenarzysta i producent Bobby kontra wapniaki Brent Forrester zdradził na Reddit, że postacie będą starsze o 15 lat. Dodał również, że prezydentura Donalda Trumpa ułatwiła powrót animacji, a sam projekt jest bardzo dobry.

To nie pierwszy serial animowany od telewizji Fox, który platforma Hulu postanawia wznowić. Również trwają prace nad nowymi odcinkami Futuramy.