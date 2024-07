Bogumiła Wander nie żyje. Legendarna spikerka telewizyjna zmarła w wieku 80 lat

fot. zrzut ekranu z wideo z Youtube z kanału Wideoportal

Bogumila Wander zmarła 30 lipca. Informację o śmierci przekazała w komunikacie rodzina. Dawna gwiazda telewizji cierpiała na chorobę Alzheimera.

Bogumiła Wander urodziła się 7 października 1943 w Kaliszu. Ukończyła studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. W 1965 roku rozpoczęła karierę telewizyjną zostając spikerką w Łódzkim Ośrodku TVP. W latach 1965-2003 była związana z TVP1 i TVP2. W 2012 roku w TVP Kultura zapowiadała dawne programy w studiu.

Legendarna spikerka prowadziła również największe polskie festiwale muzyczne w Opolu i w Sopocie. Zajmowała się również produkcją i realizacją teleturniejów i programów o tematyce artystycznej. Była odpowiedzialna za realizację scenariusz do dokumentu Conrad Drzewiecki o sobie. To nie ja, to taniec (1997). Była też reżyserką i scenarzystką programu dokumentalnego Andrzej Strumiłło. A-4 dziennik rysowany (1998). Wander była członkinią Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

