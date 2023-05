Bastions - BTS nagra piosenkę do superbohaterskiego anime! Co wiemy o serialu?

Fot. Materiały prasowe

Popularny zespół muzyczny BTS z Korei Południowej stworzy OST do nowego anime Bastions. Będzie to utwór The Planet. To ich pierwszy tak duży projekt od czasów Be i antologii Proof, która zadebiutowała w ubiegłym roku. Grupa aktualnie skupia się na solowych projektach, odkąd część członków rozpoczęła obowiązkową służbę wojskową. Warto więc zwrócić uwagę na fakt, że to duże wydarzenie dla fanów, ponieważ w przedsięwzięciu wzięła udział cała siódemka.

Na ścieżce dźwiękowej do serialu animowanego Bastions znajdą się także utwory autorstwa innych k-popowych artystów, w tym HeiZe, AleXy i girlsbandu Le Sserafim.

Bastions zadebiutuje w serwisie Crunchyroll 13 maja 2023 roku. Serial animowany składa się z pięciu części i opowiada o grupie początkujących superbohaterów. Ci żyją w świecie, w którym herosi należą do mainstreamu i nierzadko rywalizują ze sobą o popularność. Bohaterowie trafią na trop złoczyńcy, który w sekrecie zanieczyszcza środowisko. Będą musieli pokazać światu jego prawdziwą twarz i uratować tym samym planetę przed zniszczeniem.