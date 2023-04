Bullet Train - Brad Pitt i reżyser David Leitch pracują razem od lat. W jakich filmach?

fot. materiały promocyjne

Bullet Train jako film Davida Leitcha z automatu jest produkcją, w której aktorzy sami grają w scenach kaskaderskich i scenach walk, bo taką filozofię wyznaje ten reżyser. Jego grupa kaskaderów z 87Eleven poświęca wiele miesięcy na to, by opracować choreografię, która ma wykorzystać naturalne umiejętności aktora. Najważniejsze bowiem jest bezpieczeństwo i zdrowie, więc tak skonstruowana choreografia walk ma pozwolić aktorowi błyszczeć na ekranie i bez problemu wykonać wszystko, co zostało przygotowane.

W głównej roli oglądamy Brada Pitta, który miał już okazję wielokrotnie współpracować z Leitchem. Wcześniej reżyser Bullet Train pracował jako jego dubler, wykonując skomplikowane wyczyny kaskaderskie. Współpracowali między innymi w 1999 roku przy filmie Podziemny krąg, a później także przy produkcjach Ocean's Eleven: Ryzykowna gra i Troja. Bullet Train jest jednak pierwszą ich współpracą na zasadzie reżyser-aktor. Leitch prócz pierwszego Johna Wicka ma na swoim koncie także Atomic Blonde, Deadpool 2 i Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw.

Film oparty jest na japońskiej powieści pt.: Maria Beetle bestsellerowego autora Kotaro Isaki. Literacki oryginał dzieje się w superszybkim pociągu, w którym splatają się losy pięciorga zabójców na zlecenie. Okazuje się, że ich kontrakty są ze sobą połączone. Nie wiadomo, kto wyjdzie cało z tego starcia i co czeka na naszych bohaterów na końcowej stacji. Film 9 kwietnia wleciał na HBO Max i jest dostępny dla subskrybentów.

W najważniejszych rolach występują: Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Andrew Koji, Michael Shannon i Sandra Bullock.