Challengers online. Już zaraz premiera w popularnej platformie streamingowej

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Jest data premiery Challengers w streamingu. Film trafi do Prime Video już 19 września 2024 roku. Jest to oczekiwane, ponieważ za produkcję odpowiadało studio Amazon MGM. Z uwagi na to, że film zebrał dobre recenzje krytyków oraz widzów, na pewno wiele osób zainteresuje się tym tytułem.

Challengers - box office

Film nie był sukcesem komercyjnym w kinach. Zebrał on w box office kwotę 94,2 mln dolarów przy budżecie 55 mln dolarów. Dodatkowe pieniądze zarobione po premierze w VOD, gdy widzowie na świecie mogli zakupić wersję cyfrową. Dlatego Challengers nie jest uznawane za finansową klapę.

Challengers - o czym jest film?

Bohaterką jest tenisistka Tashi (Zendaya), która wraz z mężem Artem (Faist) spotykają dawnego rywala Patricka (O'Connor). Mężczyzna jest też byłym kochankiem i najlepszym przyjacielem Tashi. Dziewczyna przekonuje Arta do dołączenia do tenisowego turnieju, ale kiedy Art dowiaduje się, że będzie walczyć z Patrickiem, wybuchają problemy i zaczyna się rywalizacja.

Luca Guadagnino jest reżyserem. Główne role grają Zendaya, Mike Faist i Josh O'Connor.