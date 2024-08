Jak ukryto występ Chrisa Evansa w Deadpoolu 3? Paparazzi nie mieli szans

Marvel

Reklama

Chris Evans zagrał w filmie Deadpool & Wolverine - przypomnijmy, że aktor nie wcielił się w rolę Kapitana Ameryki, a w inną wersję Ludzkiej Pochodni, którą portretował już w produkcji Fantastyczna Czwórka z 2005 roku. Choć do sieci raz po raz trafiały kolejne zdjęcia z planu ostatniej odsłony MCU, fakt zaangażowania Evansa w cały projekt udało się jednak ukryć. W jaki sposób tego dokonano?

Ujawnił to Aaron Stanford, który na ekranie pojawił się jako Pyro. Aktor najpierw zdradził, że jego postać jest dokładnie tą samą, którą widzieliśmy wcześniej w filmach X-Men 2 i X-Men: Ostatni bastion, by później odnieść się do kwestii Evansa:

Cała ta scena (z udziałem Evansa - przyp. aut.) została nakręcona na gigantycznym planie, pustkowiu kojarzącym się z terenami znanymi z Mad Maxa. Zdjęcia wyciekły do sieci, bo ekipie nie udało się odpowiednio zabezpieczyć miejsca - było ono po prostu odkryte. Paparazzi ustawili się jakiś kilometr dalej i robili fotografie; musieli przecież dostarczyć jakieś spoilerowe informacje.

Stanford kontynuuje:

Powodem, dla którego nie zobaczyliście Chrisa na tych zdjęciach, jest fakt, że cała scena powstawała przed i po strajku scenarzystów. Byliśmy na miejscu, już w pierwszym dniu mojej pracy na planie grałem z Chrisem. Wróciliśmy po zakończeniu strajku, by dokończyć całą sekwencję. I dopiero wtedy paparazzi się tam pojawili. Sęk w tym, że Chrisa na planie już nie było.

Halle Berry chciała zagrać w Deadpool & Wolverine

Z kolei Halle Berry, Storm z filmów o X-Menach, wyjawiła, że była gotowa ponownie wcielić się w tę rolę w nowej produkcji MCU. Dlaczego jednak do tego nie doszło? Jak tłumaczy sama aktorka:

Formalnych rozmów nigdy nie było, ale Blake Lively wpadła na mnie na pokazie mody Marca Jacobsa i zapytała, czy kiedykolwiek zagrałabym Storm w filmie szykowanym przez jej męża. Odpowiedziałam: "Tak, jeśli tylko mnie o to poprosi". Jednak Ryan Reynolds nigdy się do mnie nie odezwał.

Wszystkie filmy i seriale z Chrisem Evansem - ranking od najsłabszych do najlepszych