Chrono Cross - powstaje remake gry? Oficjalna zapowiedź ma odbyć się jeszcze w tym roku

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Square Enix

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się przecieki wskazujące na to, że w grudniu mamy doczekać się zapowiedzi "dużego remake'u gry z Playstation". Taką informację przekazała irlandzka piosenkarka Eabha McMahon. Z uwagi na jej pochodzenie internauci szybko wysnuli dwie teorie i pojawiły się podejrzenia, że chodzi o powrót Metal Gear Solid lub Chrono Trigger. Nick Baker, współzałożyciel XboxEra dodaje teraz, że według jego danych, nadchodząca produkcja to tak naprawdę... remaster Chrono Cross, czyli jRPG z 1999 roku.

Zdaniem Bakera, nadchodzący tytuł ma trafić nie tylko na PlayStation, ale też inne platformy. Sądzi on, że mowa tutaj także o PC oraz Switchu i może on ominąć Xboksa, bo gatunek nie cieszy się dużą popularnością na sprzętach Microsoftu.

Myślę, ze dużo zamieszania wynika z tego, że PlayStation ma to ogłosić, więc wszyscy uważają, że to gra na wyłączność, ale przecież nie zawsze tak robią. Pragmata nie jest grą na wyłączność, zapowiedzieli też wiele innych gier [które nie są grami na wyłączność - przyp. red.]. Nie wiem czy Xbox będzie jedną z platform, podejrzewam, że nie, ponieważ chodzi o jRPG - tłumaczy Baker.

Warto również przypomnieć, że wzmianka o Chrono Cross Remastered pojawiła się też w wycieku firmy NVIDIA. Trudno jednak powiedzieć czy rzeczywiście chodzi o remaster (na co wskazuje wspomniany wyciek i słowa Bakera) czy remake, co sugerowała McMahon). Na szczęście najprawdopodobniej nie będziemy musieli długo czekać na szczegóły, bo zapowiedź szykowana jest podobno na przyszły miesiąc. Najlepszym terminem wydają się targi The Game Awards 2021, które odbędą się już 9 grudnia.