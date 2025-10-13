Glen Powell chce zagrać w adaptacji popularnej gry komputerowej. To jedna z najlepszych w tym roku

fot. Kepler Interactive

Clair Obscur: Expedition 33 to jedna z największych gamingowych niespodzianek roku. Produkcja debiutanckiego studia Sandfall Interactive składającego się z niewielkiego zespołu deweleperów, podbiła serca graczy i recenzentów i jest jednym z najlepiej ocenianych tytułów 2025 roku. Do tej pory sprzedała się w nakładzie pięciu milionów sztuk. Chwalono dojrzałą i emocjonującą fabułę, uczciwe podejście do graczy, piękną oprawę audiowizualną z muzyką na czele i świetne aktorstwo. Niedługo po premierze gry ogłoszono, iż powstanie adaptacja filmowa. Jedna z gwiazd Hollywood bardzo chciałaby w niej zagrać.

W trakcie New York Comic Con IGN porozmawiało z Glenem Powellem, wschodząca gwiazdą Hollywood. Aktor jest głośnym nazwiskiem w branży i stoi na czele m.in. nowego Uciekiniera. Okazuje się, że jest też graczem, a jego ostatnią fascynacją zostało Clair Obscur: Expedition 33.

Jeśli powstanie film o Expedition 33, to byłbym bardzo zainteresowany.

Nie chciał jednak zdradzić, kogo mógłby zagrać. Fani jednak od razu powiązali go z postacią Gustave'a, któremu w grze głosu użyczył inny znany aktor z Hollywood - Charlie Cox. Z nim również porozmawiano i przekazano słowa Powella. Reakcja była dość zabawna.

No to już po roli dla mnie. Świetnie. To on zagra Gustave'a.