Ogłoszono nominacje do Grammy 2026 za najlepszy soundtrack w grach. Internauci zaskoczeni brakiem jednego tytułu

Wydawca Clair Obscur: Expedition 33 zgłosił tę grę do rywalizacji o nagrodę Grammy w dwóch kategoriach: za najlepszą ścieżkę dźwiękową w grach i mediach interaktywnych oraz za najlepszą piosenkę napisaną do mediów wizualnych. Produkcja nie trafiła jednak na listę nominowanych tytułów.
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Clair Obscur: Expediti... 
grammy grammy 2026 nagrody grammy
Clair Obscur: Expedition 33 fot. Sandfall Interactive
Ujawniono listę gier nominowanych do nagrody Grammy 2026 w kategorii Najlepszy Soundtrack Gry Wideo lub Innych Mediów Interaktywnych (Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media). Wśród wyróżnionych produkcji znalazły się: Avatar: Frontiers of Pandora – Secrets of the Spires, Helldivers 2, Indiana Jones i Wielki Krąg, Star Wars Outlaws: Wild Card & A Pirate’s Fortune oraz Sword of the Sea.

Wielkim nieobecnym w zestawieniu okazało się Clair Obscur: Expedition 33 – jedna z najwyżej ocenianych gier tego roku, chwalona również za wyjątkową oprawę muzyczną. Przypomnijmy, że ścieżka dźwiękowa z tej produkcji trafiła na 1. miejsce listy Billboard’s Classical Album Charts, a kompozytor Lorien Testard niedawno odebrał nagrodę podczas World Soundtrack Awards Ceremony. 

Brak nominacji dla Expedition 33 wywołał szeroką dyskusję w sieci. Zaskoczenia nie kryją nie tylko gracze, ale też inni twórcy muzyki do gier — w tym Austin Wintory, autor ścieżki dźwiękowej do nominowanego w tym roku Sword of the Sea.

Źródło: videogameschronicle.com

