DCU po Supermanie szykuje prawdziwy horror. Pierwsze zdjęcia z planu

Zdjęcia z planu Clayface'a mogą odpowiadać na pytanie, czy w produkcji pojawi się cameo Batmana Roberta Pattisona - wystarczy przypatrzeć się samochodom policyjnym...
Paulina Guz
Tagi:  DCU 
clayface
Clayface w komiksach Źródło: DC
DC Studios przygotowuje się do zdjęć filmu Clayface w Liverpoolu. Na ulicach brytyjskiego miasteczka pojawiły się już pierwsze samochody policyjne funkcjonariuszy Gotham. Fani zrobili im kilka zdjęć i możecie przyjrzeć się im poniżej. Wcześniej pojawiły się plotki, że akcja filmu będzie rozgrywać się w Los Angeles. Pierwsze zdjęcia z planu wskazują jednak na to, że przynajmniej trochę czasu spędzimy też w Gotham, czyli domu Batmana.

Clayface - pierwsze zdjęcia z planu 

Clayface - co z cameo Batmana Pattisona?

Moglibyście spytać - którego Batmana? Choć Matt Reeves jest producentem i początkowano planowano, by Clayface był częścią Elseworlds, to ostatecznie produkcja rozgrywa się w głównej osi czasu DC. Poza tym samochody policyjne Gotham, które widać na pierwszych zdjęciach z planu, wyglądają inaczej niż te z Batmana z 2022 roku. Możemy więc raczej zapomnieć o cameo Roberta Pattinsona.

Clayface - kiedy premiera?

Clayface to film DC na podstawie historii Mike'a Flanagana. Ostateczną wersję scenariusza napisał Hossein Amini. Widowisko reżyseruje James Watkins. Choć produkcja rozgrywa się w tym samym świecie, co niosący nadzieję Superman, to James Gunn zapowiada, że mamy spodziewać się prawdziwego horroru.

Obecnie premiera Clayface’a planowana jest na 11 września 2026 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

