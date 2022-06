Co robimy w ukryciu - pełny zwiastun 4. sezonu serialu. Wampiry zapraszają na imprezę

fot. screen z YouTube

Co robimy w ukryciu to popularny serial komediowy o wampirach. Premiera 4. sezonu produkcji zbliża się wielkimi krokami. Do sieci trafił pełny zwiastun najnowszej odsłony. Materiał możecie sprawdzić poniżej.

W tym sezonie wampiry wracają na Staten Island, aby znaleźć swoją posiadłość na skraju całkowitego załamania strukturalnego – i nie mają pieniędzy na jej naprawę. Podczas gdy wieczne poszukiwanie miłości przez Nandora w końcu przynosi rezultaty, Nadja wreszcie realizuje swoje marzenie o otwarciu najgorętszego wampirzego klubu nocnego w okolicy. Laszlo zmaga się z kwestią natura kontra wychowanie, próbując wychować Baby Colina na kogoś innego niż wampira energetycznego.

Co robimy w ukryciu - zwiastun 4. sezonu

W obsadzie 4. sezonu znajdują się między innymi Matt Berry, Kayvan Novak, Natasia Demetriou, Harvey Guillen oraz Mark Proksch.

Co robimy w ukryciu - premiera 4. sezonu w stacji FX 12 lipca.