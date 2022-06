The Bear - zwiastun serialu FX. Komedia o barze z kanapkami

fot. FX

The Bear to nowy serial komediowy stacji FX, który zadebiutuje na platformie Hulu. Jego twórcą jest Christopher Storer (Ramy). Do sieci trafił pierwszy zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Głównym bohaterem produkcji jest Carmen "Carmy" Berzatto, młody szef kuchni, który powraca do Chicago po traumatycznej śmierci w jego rodzinie. Na miejscu mężczyzna ma poprowadzić lokalny, familijny biznes - bar z kanapkami The Original Beef of Chicagoland. Carmy musi poradzić sobie z opornym personelem, problemami w rodzinie oraz traumą po samobójczej śmierci brata.

The Bear - zwiastun

W obsadzie produkcji znajdują się Jeremy Allen Smith, który wciela się w główną rolę, oraz Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas Edwin Lee Gibson i Matty Matheson.

The Bear - produkcja zadebiutuje na platformie Hulu 23 czerwca z całym sezonem.