Community - film kontynuujący serial? Joe Russo ma na ten temat zdanie

Community, serial komediowy Dana Harmona wciąż cieszy się popularnością. Zwłaszcza, że w kwietniu 2020 roku trafił na całym świecie do platformy Netflix. Stąd powróciła kultowa mantra fanów: sześć sezonów i film, która miała być celem do osiągnięcia dla twórców.

Joe Russo, zanim został współreżyserem przygód Kapitan Ameryki i Avengers, pracował na planie tej produkcji. W nowym wywiadzie wyjawił, że jego zdaniem powstanie filmu może być kwestią czasu.

Oto co powiedział:

- Na pewno chcielibyśmy to zrobić. Kochamy naszą rodzinę Community. Wciąż jesteśmy w bliskich relacjach z obsadą. Na pewno w naszym przypadku ważną rolę będzie odgrywać terminarz. Wierzę jednak, że powstanie film Community - zwłaszcza teraz, gdy świetnie sobie radzi na streamingu. Ktoś, jak Netflix może to wziąć i zrobić film - mówi Joe Russo.

Nie sądzi, by realizacja tego filmu była kosztowna, bo znaczne zwiększenie budżetu zabrało to, co czyniło Community wyjątkowym. Jego zdaniem da się to zrobić z niewielkim budżetem, by osiągnąć dobrą jakość.