Cowboy Bebop - pierwszy plakat serialu Netflixa. Kiedy teaser?

fot. Netflix

Pierwszy plakat serialu Cowboy Bebop zadebiutował w sieci Na nim trzech główni bohaterowie, czyli Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) i Faye Valentine (Daniella Pineda). Obok nich na niebie jest tytułowy Bebop, czyli ich statek kosmiczny. Wygląda na to, że wizualnie będzie on utrzymany w tym samym stylu, co ten z wersji anime.

Cowboy Bebop - plakat

Plakat jest na pierwszym miejscu w galerii serialu.

Cowboy Bebop

25 września zadebiutowała pierwszy teaser serialu Cowboy Bebop podczas netflixowego Tudum. Nie wiadomo, czy będzie to normalny zwiastun, czy sugerowana w informacja czołówka serialu. TUDUM zaczyna się o 18:00 czasu polskiego.

Producentami są Marty Adelstein, Becky Clements i Matthew Weinberg. Shinichiro Watanabe, reżyser oryginalnego anime, pełni funkcję konsultanta. Za muzykę w serialu aktorskim odpowiada Yôko Kanno, czyli ta sama osoba, która stworzyła kultową muzykę w anime.

Cowboy Bebop opowiada o Spike Spiegelu i jego załodze. Bohaterowie zajmują się łapaniem najgorszych przestępców w galaktyce.