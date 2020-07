Najgorsze filmy dekady wg redakcji naEKRANIE

Kac Wawa / źródło: Syrena Films

Najgorsze filmy dekady zostały przez nas wybrane! Pod uwagę bierzemy filmy mainstreamowe, czyli mające premiery kinowe w okresie od 2010 do końca 2019 roku.

W redakcyjnym gronie wybraliśmy tytuły, omówiliśmy je i na wstępie wyciągnęliśmy prosty wniosek: nie będziemy ustawiać tego w rankingu od złego do najgorszego. Czemu? Przyczyna jest dość prosta: żaden z podanych tu filmów nie prezentuje jakościowo czegoś, co wymaga szczególnego wyróżnienia. Mają kiepskie scenariusze, absurdalną realizację, zmarnowany potencjał czy po prostu taki poziom, którym nie da się obronić nawet rozrywkowego charakteru danej produkcji. Na minus zaliczamy też sequele będące jedynie wstępem do kontynuacji historii ( mowa tu o filmie Dzień Niepodległości: Odrodzenie)

Oczywiście każda taka lista zależy od interpretacji. Zaznaczmy tu choćby kwestię trylogii o Greyu i Anie. Z jednej strony wszyscy będą zgodni: to fatalne filmy z ładnymi obrazkami. Z drugiej ktoś inny może powiedzieć, że jak ogląda każdą część z przymrużeniem oka i traktuje jako komedię, nagle staje się to dobre. Pamiętacie te sceny z Ciemniejszej Strony Greya? Choćby lokowanie produktu w postaci sceny w kuchni, która mówi widzom wprost: "masz ochotę z partnerem lub partnerką na loda podczas seksu? Tylko owocowego firmy X!".

Jesteśmy przekonani, że gdy przejrzycie listę ułożoną w kolejności losowej, sami wyciągnięcie podobne wnioski. To przecież filmy znane z tego, że są złe. Jeśli z którymś się nie zgadzacie lub brakuje jakiegoś tytułu, dajcie znać w komentarzach.

Najgorsze filmy dekady - 2010-2019

Haker

Zobacz także:

Marvel i Avengers nie będą zadowoleni. Najlepsze filmy superbohaterskie wg naEKRANIE

Komedie - TOP 50 najśmieszniejszych filmów wg naEKRANIE.pl

Scooby-Doo poza podium? Najlepsze kreskówki Hanna-Barbera wg naEKRANIE

Seriale - TOP 50 najlepszych produkcji odcinkowych wg naEKRANIE.pl

Fantasy - TOP 50 najlepszych według redakcji naEKRANIE.pl

Seriale science fiction - TOP 50 najlepszych seriali sci-fi wg naEKRANIE.pl

RPG - top 50 najlepszych gier wg naEKRANIE.pl

Strategie – top 40 najlepszych gier wg naEKRANIE.pl