Członek Monty Pythona pisze o Korei Północnej

Michael Palin, brytyjski aktor komediowy, scenarzysta, członek i jedne z założycieli grupy Monty Pythona, niegdyś bezwzględny w żartach z zadęcia i hipokryzji, to także podróżnik (a nawet prezes Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w latach 2009-2012). Zrealizował wiele reportaży podróżniczych: z wypraw na oba bieguny, Saharę, w Himalaje, po wschodniej i centralnej Europie oraz po Brazylii.

Teraz w sposób pełen cierpkiego humoru relacjonuje nam podróż do Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Program dokumentalny Michaela Palina z podróży po tym spowitym mgłą tajemnicy państwie zachwycił miliony widzów. Teraz publikuje swój równie starannie spisany co ukrywany Dziennik podróży. Dzięki tej książce czytelnicy wyruszą do kontrowersyjnego i niebezpiecznego, ale jakże intrygującego kraju, i to w wyśmienitym towarzystwie Michaela Palina.

Korea Północna. Dziennik podróży Michaela Palina ukaże się nakładem wydawnictwa Insignis 6 maja.

Źródło: Insignis