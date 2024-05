Czy Mike Colter powróciłby do roli Luke'a Cage'a w MCU? Jest konkretna odpowiedź

fot. Netflix

Przez wiele lat myślano, że Netflixowe uniwersum z postaciami z Marvela, czyli z Daredevilem, Iron Fistem, Jessicą Jones i Lukiem Cage przepadło. To się jednak zmieniło. Charlie Cox, Vincent D'Onofrio oraz Jon Bernthal powrócili do Kinowego Uniwersum Marvela, a Daredevil otrzyma swoistą kontynuacją w postaci Daredevil: Born Again. Istnieje też szansa, że Krysten Ritter wcieli się ponownie w Jessicę Jones. O powrót pytano też Finna Jonesa.

Czy Mike Colter powróciłby do roli Luke'a Cage'a w MCU?

Tym razem to Mike Colter wcielający się w Luke'a Cage'a udzielił swojej odpowiedzi:

Wróciłbym, ale tylko pod warunkiem, że nie dotknie to mojego terminarza w taki sposób, że nie byłbym w stanie zrobić kolejnego sezonu Evil. To musiałby być dobry scenariusz i pomysł, który ma sens. Nie siedzę po nocach rozmyślając nad tym i nie mówię o tym dopóki ktoś inny nie wspomni pierwszy. Czerpałem radość z tamtego okresu, ale nie patrzę w przeszłość. Jeśli pojawi się jakiś pomysł, to świetnie, porozmawiamy o tym. Ale w tym momencie ruszyłem już dalej.