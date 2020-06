Daniel Radcliffe - fani chcą obsadzenia aktora w filmach Marvela i DC. Oto ich propozycje

źródło: Vanity Fair Italy

Wygląda na to że naprawdę wielu fanów Marvela i DC pragnie zobaczyć, jak gwiazda Harry'ego Pottera, Daniel Radcliffe, dołącza do jednego ze światów filmowych opartych na komiksowych historiach. Po tym, jak podobny wątek na Twitterze zaowocował wieloma propozycjami obsadzenia Keanu Reevesa w MCU i ciekawymi sugestiami ról dla Any de Armas w świecie DC, Radcliffe doczekał się podobnego wątku i ponad stu odpowiedzi od fanów.

Temat obejmował również aktorów takich jak John Boyega, Dylan O'Brian czy Emilia Clarke, Radcliffe był jednak jednym z najpopularniejszych w wątku; łączono go zarówno z postaciami bohaterów, jak i złoczyńców. Poniżej zobaczycie najciekawsze z propozycji:

https://twitter.com/Mr_Carl_Lee/status/1250891353048993792

Wielu fanów widziałoby Radcliffe'a jako członka X-Men - jedną z popularniejszych sugestii był Nightcrawler.

https://twitter.com/SupahRanger/status/1250944632956960770

Niektórzy sugerowali, że John Constantine, postać oczekiwana w nadchodzącej serii Justice League Dark od J.J. Abramsa na HBO Max, byłby rolą w sam raz dla Daniela.

https://twitter.com/0nlyAlain/status/1250892980904325120

O tym castingu krążyły plotki. Najczęstsza odpowiedź fanów do Moon Knight. Serial ma pojawić się na Disney+, jednak sam Radcliffe zdementował pogłoski o swoim udziale w projekcie.

https://twitter.com/theAndreAdams/status/1251132835215351810

Nova, czyli Richard Rider.

https://twitter.com/KeyWatkins51299/status/1250870142529085441

Inną popularną propozycją był... Wolverine, postać, z którą przygodę zakończył już Hugh Jackman. Do której postaci - Waszym zdaniem - Radcliffe pasowałby najbardziej?