Serial Daredevil: Odrodzenie wpłynie na Spider-Mana 4? Znamy jeden szczegół

Jak donosi Alex Perez z The Cosmic Circus, którego informacje często później się potwierdzają, w pewnym sensie Daredevil: Odrodzenie będzie mieć wpływ na film Spider-Man 4. Nie na tyle duży, by wymagał znajomości serialu, ale istotny pod kątem spójności uniwersum.

Spider-Man 4 - wpływ serialu Daredevil

Perez twierdzi, że historia filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień rozgrywa się po wydarzeniach z obu sezonów Daredevil: Odrodzenie oraz odcinka specjalnego z Punisherem, który niedawno był kręcony. Jaki będzie związek fabuły z serialem? Okazuje się, że restrykcyjne prawo wprowadzone przez Kingpina - burmistrza Nowego Jorku - dotyczące zamaskowanych superbohaterów będzie miało wpływ na Spider-Mana i jego karierę herosa. Wydarzenie to odegra również rolę w wątku J. Jonaha Jamesona (J.K. Simmons), który nie jest fanem burmistrza Fiska/Kingpina i choć zgadza się z jego polityką wobec zamaskowanych mścicieli, od razu dostrzega, kim Fisk jest naprawdę. A jest królem świata przestępczego, którego legalna kariera polityczna to fasada.

Seriale Netflixa w MCU

Zdaniem Pereza Disney i Marvel Studios nie żałują, że włączyli do MCU wszystkie seriale Marvela Netflixa: Defenders, Daredevila, Jessikę Jones, Luke’a Cage’a i Iron Fista. W drugim i trzecim sezonie Daredevil: Odrodzenie ma być położony na to większy nacisk, dlatego zobaczymy mocniejsze związki z tymi produkcjami niż w pierwszym sezonie, który został nakręcony tylko częściowo po tej decyzji.

Przypomnijmy, że potwierdzono występ Krysten Ritter w roli Jessiki Jones w 2. sezonie Odrodzenia. W plotkach mówi się, że Mike Colter jako Luke Cage jest następny. Na razie nic nie wiadomo o Iron Fiście, który był bardzo krytykowanym serialem Netflixa.

Data premiery 2. sezonu serialu nie została jeszcze wyznaczona, ale wiele wskazuje na to, że może trafić do emisji wiosną 2026 roku - przed lipcową premierą Spider-Mana 4.

