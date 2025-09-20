Podział grup w Avengers: Secret Wars. Co z X-Menami w filmie?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Alex Perez z The Cosmic Circus opublikował kilka nowych informacji o filmach Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars. Mogą one zostać uznane za spoilerowe, więc czujcie się ostrzeżeni! Doniesienia opiera na swoich źródłach, które do tej pory często dawały szczegóły potwierdzane później przez oficjalne kanały.

Podział w Avengers: Doomsday

Według jego źródeł, pod koniec filmu Avengers: Doomsday grupa Fantastyczna Czwórka zostanie podzielona. Dwójka osób będzie pracować z jedną grupą Avengers, a pozostali z drugą. To ma być kontynuowane w Avengers: Secret Wars.

Dodaje, że wciąż istnieje szansa, iż w którymś z obu filmów zobaczymy Radę Reedów, czyli grupę złożoną z wariantów Reeda Richardsa. Niewykluczone są więc powroty Ioana Gruffudda i Johna Krasińskiego, którzy grali warianty postaci obok Pedro Pascala.

Avengers: Secret Wars – co z X-Menami?

Wiemy, że X-Meni z filmów studia 20th Century Fox powracają licznie w Avengers: Doomsday. Według Pereza niektóre postacie odegrają też role w Avengers: Secret Wars, więc nie będzie to jednorazowy występ. Nie sprecyzował jednak, o których bohaterów chodzi. W spekulacjach pojawiały się teorie, że w wielkim finale zobaczymy drużynę superbohaterów z różnych światów multiwersum, na czele z Deadpoolem i Wolverine’em.

Mamy też zobaczyć więcej postaci z Ziemi 838, którą poznaliśmy w filmie Doktor Strange: W multiwersum obłędu. To tam Doktor trafił przed radę Illuminati, która została później pokonana przez Wandę.

Avengers: Doomsday - premiera w grudniu 2026 roku. Secret Wars pojawi się rok później.