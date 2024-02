Deadpool & Wolverine - przeuroczy plakat na walentynki. Ta miłość ma w sobie szpony

X/Marvel India

Tandem Deadpool & Wolverine pewnie zmierza nie tylko po boxoffice'owe złote runo, ale i po totalne podbicie serc fanów na całym świecie. Na początkowym etapie tej wyjątkowej batalii obie postacie poradziły sobie znakomicie: w ciągu pierwszych 24 godzin od momentu premiery zwiastun Deadpoola 3 został odtworzony aż 365 mln razy - to absolutny rekord w całej historii kina.

Pyskaty Najemnik i Rosomak najwyraźniej nie zamierzają na tym poprzestać i już wyprowadzają kolejny cios. W sieci właśnie zadebiutował nowy plakat produkcji, który został przygotowany specjalnie na dzisiejsze walentynki. Widzimy na nim złączone w kształt serca dłonie obu mutantów, natomiast zapowiadający go wpis korzysta z gry słów: "Can't wade for this love story!". Spójrzcie sami:

Deadpool & Wolverine - plakat filmu na walentynki

https://twitter.com/Marvel_India/status/1757637592152195393

Amerykańskie portale popkulturowe nie mają wątpliwości: Ryan Reynolds na dobre ruszył z promocją produkcji, a rozciągnięta na kilka miesięcy kampania - jeśli tylko aktorzy, twórcy i producenci zdołają utrzymać jej intensywność - może zaowocować niebotycznym wynikiem w box office.

Deadpool i Wolverine zameldują się w kinach już 26 lipca.