Deadpool został... cmentarną hieną. Miał jednak ważny powód

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Jak wiemy, ramy czasowe wokół Cable'a zmieniały się niezliczoną ilość razy. W rezultacie istnieje nieokreślona liczba iteracji Cable'a, które wędrują po liniach czasu. Ten Cable, o którym mowa, zdecydował się podjąć pewną kontrowersyjną decyzję, by pozwolić zagubionym w czasie All-New X-Men żyć w dzisiejszych czasach. I tak jego inna wersja, którą czytelnicy i Deadpool nazywają Kid Cable, zdecydowała, że należy go podmienić.

Krótko przed śmiercią z rąk Kida, Cable wysłał list do Deadpoola, w którym prosił go o ostatnią przysługę. Mój wróg jest mi równy - napisał - ale nie ma takich zasobów do walki, jak ja. Nie ma moich sojuszników. Ludzi, których nazywam przyjaciółmi. I Ciebie.

W związku z tym Cable poprosił Deadpoola o odzyskanie jego ciała po śmierci, następnie zaś o jego ochronę (wraz z protezą ramienia). Poprosił zatem Pyskatego Najemnika, by ten stał się cmentarną hieną. Ten zaś był przeszczęśliwy mogąc to uczynić.

W zeszycie Cable #3 Kid Cable w końcu musi poradzić sobie ze Spacekinghts, którzy zamierzają podbić Ziemię. Wehikuł czasu Cable'a znajduje się, rzecz jasna, w jego ramieniu - Kid musi więc wytropić ciało, odnajdując przy okazji samego Deadpoola. Ostatecznie mu się udaje: wyrywa rękę ze starszej wersji swojego ciała, pozostawiając Deadpoola z dość przykrym zapachem...