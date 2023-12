Death Stranding - A24 odpowiedzialne za adaptację gry Hideo Kojimy. Nowe informacje

Źródło: materiały prasowe

Death Stranding to wielokrotnie nagrodzona produkcja od legendarnego w branży gier Hideo Kojimy, która swoją premierę jeszcze na PlayStation 4 miała pod koniec 2019 roku. Kolejna część została już zapowiedziana i przedstawiona, a rok temu dotarły pierwsze informacje o planowanej kinowej adaptacji pierwszej części. W tamtym czasie to Hammerstone Studios było odpowiedzialne za projekt. Na ten moment nie potwierdzono, czy studio pozostanie zaangażowane w stworzenie adaptacji, której oficjalnie podejmie się A24 znane z takich filmów jak Wieloryb, Minari czy Wszystko wszędzie naraz.

Pierwsza oryginalna produkcja Kojima Productions zapowiada poznanie tajemnic apokaliptycznego wydarzenia zwanego "Death Stranding", które zatarło linię między życiem a śmiercią i przyciągnęło przerażające istoty do świata na skraju upadku.

Death Stranding - Hideo Kojima o adaptacji

W oświadczeniu Hideo Kojimy można przeczytać o kulisach jego decyzji nad wybraniem właśnie A24 do produkcji adaptacji:

A24 powstało 10 lat temu, a nie ma innego studia takiego jak to. Filmy, które dostarczają światu są wysokiej jakości i bardzo innowacyjne. Ich dzieła przyciągają mnie do siebie i inspirowały mnie przy moich własnych projektach.

Dodał również, że filmowe Death Stranding będzie czymś więcej niż zwykłą adaptacją gry:

Jest dużo filmów adaptujących gry, ale to, co my tworzymy, nie będzie bezpośrednim przeniesieniem gry na ekran kina. Naszym celem jest, żeby publicznością byli nie tylko fani gry, ale też wszyscy ci, którzy kochają kino. Tworzymy całe uniwersum Death Stranding, którego jeszcze nie widzieliście i które nie byłoby możliwe do stworzenia za pomocą innego medium niż film.